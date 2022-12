Eine Frau ist mit ihrem Auto von einer Brücke in Niedersachsen rund sieben Meter in die Tiefe gestürzt. Ihr Wagen sei in der Nacht zu Mittwoch durch das Geländer der Brücke in Lehrte gebrochen und auf einer darunter liegenden Straße gelandet, teilte die Feuerwehr mit. Dort sei er auf dem Dach liegen geblieben.