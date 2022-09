Rund einen Monat nach dem Fund der sterblichen Überreste zweier Kinder in versteigerten Koffern in Neuseeland ist eine 42-Jährige in Südkorea festgenommen worden. Die Frau stehe unter Mordverdacht, teilten die Polizeibehörden in Südkorea und Neuseeland mit. Gegen sie soll ein Auslieferungsverfahren eingeleitet werden. Ob es sich um die Mutter der Opfer handelt, ist noch unklar.