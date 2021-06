Rheinland-Pfalz Frau treibt im Rhein ab und ruft per Handy selbst nach Hilfe

Eine 57-Jährige stürzte in den Rhein, konnte sich im Wasser zwar an einen Baumstamm klammern, wurde aber abgetrieben. Mit ihrem Handy alarmierte die Frau im Wasser die Feuerwehr, was sie schließlich rettete.