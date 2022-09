Ein 47 Jahre alter Menschenaffe ist im Leipziger Zoo ertrunken. Seine Artgenossen hatten den ehemals ranghöchsten Affen in einer plötzlich einsetzenden und heftigen Auseinandersetzung so sehr in die Enge getrieben, dass er über die Sicherheitsbegrenzungen hinweg in den tiefen Teil des Wassergrabens gelangte, wie Zoodirektor Jörg Junhold in Leipzig mitteilte.