Zwei Angler haben aus dem Fluss Elster in Leipzig eine Panzerfaust gefischt. Als die beiden Magnetangler die Umrisse der Waffe am Sonntagabend erkannten, informierten sie die Einsatzkräfte und ließen das Objekt im Wasser, wie die Polizei am Montag mitteilte .

Beim Magnetangeln wird ein Magnet an einer Schnur ins Wasser gelassen. So sollen illegal entsorgte oder verlorene Gegenstände aus Metall – etwa Münzen oder Fahrräder – an Land gezogen werden. Nach einem ähnlichen Fall in Hamburg hatte der Kampfmittelräumdienst 2019 darauf hingewiesen, dass Magnetangeln genehmigungspflichtig ist: Das Risiko, auf gefährliche Gegenstände zu stoßen, sei hoch.