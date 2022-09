Leipzig Polizei erschießt 35-Jährigen bei Wohnungsdurchsuchung

Bei einem Einsatz in einer Wohnung im Leipziger Stadtteil Paunsdorf am Mittwochnachmittag haben Polizisten einen 36-Jährigen mit Schusswaffen so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus starb. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.