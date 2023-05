Bei einem schweren Unfall im Emsland sind ein Autofahrer und sein zwölfjähriger Sohn gestorben. Der Wagen war am Mittwochabend auf einer Landstraße in Lengerich in Richtung Handrup unterwegs, als er in einer Rechtskurve von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte, teilte die Polizei mit .