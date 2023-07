In Frankreich war Gautier eine bekannte Persönlichkeit. Nach dem Krieg widmete er sich der Aufgabe, die Lehren aus dem Krieg nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Er gab Interviews und nahm an Gedenkfeiern teil. Außerdem unterstützte er den Aufbau des Museums in Ouistreham, das an die französischen Kommandos erinnert, die bei der Befreiung der Normandie halfen.