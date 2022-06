In den vergangenen Wochen haben die Behörden einen Anstieg von Migranten registriert, die versuchten, von der Türkei nach Griechenland überzusetzen oder durch griechische Gewässer direkt nach Italien zu gelangen. Seit dem Schiffbruch eines Segelbootes nahe Mykonos mit mehr als 100 Menschen an Bord in der vergangenen Woche werden acht Menschen vermisst.

Die griechische Küstenwache versucht, die Überfahrten zu verhindern. SPIEGEL-Recherchen hatten gezeigt, dass es dabei in der Vergangenheit auch zu illegalen Zurückdrängungen (Pushbacks) kam , bei denen auch die europäische Grenzschutzagentur Frontex involviert war.