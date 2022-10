»Letzte Generation« Aktivistinnen kleben sich im Berliner Naturkundemuseum fest

Bilder zeigen zwei Frauen mit orangefarbenen Westen und einem Banner, auf dem steht: »Was, wenn die Regierung das nicht im Griff hat?« Die Protestgruppe »Letzte Generation« teilte zu der Aktion mit: »So wie den Dinosauriern damals drohen uns Klimaveränderungen, denen wir nicht standhalten können. Wenn wir uns nicht mit dem Aussterben bedroht sehen wollen, müssen wir jetzt handeln.«

Klimaaktivisten hatten zuletzt immer wieder mit umstrittenen Aktionen für Diskussionen gesorgt. Sie behinderten etwa regelmäßig den Straßenverkehr in Berlin. Auch Gemälde in Museen wurden angegriffen. Am Donnerstag wurden in Den Haag drei Klimaaktivisten nach einer Attacke auf das Gemälde »Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge« von Johannes Vermeer festgenommen.