Letzte Generation auf Sylt Mann besprüht Aktivisten mit Farbe – während diese Luxusgeschäfte besprühen

Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge konnten fünf der sechs Beteiligten mit weiteren Protestaktionen der Letzten Generation auf Sylt in Verbindung gebracht werden: Vier von ihnen mit Farbschmierereien in einem Fünfsternehotel in Westerland am 8. Juni und eine Person mit einem mit Farbe besprühten Privatflugzeug am 6. Juni. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Am vergangenen Mittwoch hatten zudem fünf Aktivisten Teile eines Golfplatzes in Hörnum beschädigt. Die Fahne eines Golf-Loches tauschten sie eigenen Angaben zufolge gegen ein grünes Schild mit der Aufschrift »Naturschutzgebiet« aus. Auch hier erhielten vier Personen vorläufige Aufenthaltsverbote für die Insel.