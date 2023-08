Keine »klare Beweislage« Beschleunigtes Verfahren zu Klimaprotest in Berlin erneut gescheitert

»Staumenge nicht sicher festzustellen«

Im Fall der 22-Jährigen, die sich im Dezember vorigen Jahres an einer Straßenblockade in Berlin-Mitte beteiligt und mit einer Hand an der Fahrbahn festgeklebt haben soll, begründete der Richter weiter, ein Geständnis sei nicht erfolgt. Die Befragung von drei Zeugen sowie ein Video der Polizei zu der Blockade hätten zur Aufklärung nicht ausgereicht. So sei in der Verhandlung die »Staumenge nicht sicher festzustellen gewesen«. Der Verteidiger hatte zu Prozessbeginn in mehreren Anträgen eine Verhandlung im Normalverfahren beantragt.