Allein in Berlin hätten die Klimaschützer 2022 laut Angaben der Polizei rund 276 Mal Straßen blockiert. Dazu seien bis Mitte Dezember 42 weitere zum Teil strafbare Aktionen gekommen, sagte Slowik. Insgesamt habe es bereits 2200 Strafanzeigen und 600 Bußgeldbescheide gegeben.

In der zweiten Januarhälfte 2022 hatte die »Letzten Generation« mit ihren Blockaden begonnen. Die erste Welle der Aktionen zog sich bis ins Frühjahr, im Sommer gab es eine zweite Welle, eine dritte läuft seit Oktober. Inzwischen ist die Gruppe auch in anderen Städten und an Flughäfen aktiv. Eine spektakuläre Protestaktion gelang den Aktivisten zu Beginn dieser Weihnachtswoche am Brandenburger Tor: Mithilfe einer eigens organisierten Hebebühne sägten sie die Spitze der 15 Meter hohen Nordmanntanne mitten auf dem Pariser Platz ab.