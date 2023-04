Die »Letzte Generation« hatte angekündigt, aus Protest gegen die Klimapolitik der Bundesregierung verstärkt mit Blockaden den Verkehr in Berlin lahmzulegen. Bereits in den vergangenen Wochen und auch am Wochenende gab es Aktionen. Die Schaufenster mehrerer Läden auf dem Berliner Kurfürstendamm wurden mit Farbe besprüht, Protestler klebten sich an der Rennstrecke eines Formula-E-Rennens fest.