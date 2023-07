Am Donnerstagmorgen hatten sich Aktivisten der Gruppe Zugang zu den Flughäfen in Düsseldorf und Hamburg verschafft und mit Blockaden mitten in der Ferienzeit vorübergehend den Flugverkehr lahmgelegt. Seit Monaten ist es eine für die Gruppe gängige Protestform, dass sich Aktivistinnen und Aktivisten auf Straßen oder an Gebäuden festkleben oder Gebäude oder Ähnliches mit Farbe besprühen. Von den Protesten Betroffene reagieren zunehmend aggressiv auf die Aktivistinnen und Aktivisten. Bei einem Klimaprotest in Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern ist zuletzt etwa am Mittwoch ein Aktivist von einem Lastwagen angefahren worden.