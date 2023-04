»Letzte Generation« in Hamburg Klimaaktivisten unterbrechen Veranstaltung mit Bürgermeister Tschentscher – Protestler abgeführt

In Hamburg haben Klimaschützer eine Veranstaltung mit Bürgermeister Peter Tschentscher gestört. Der Vater einer Aktivistin prangerte »folterähnlichen Bedingungen« in der Präventivhaft an.