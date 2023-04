Klimaproteste in Berlin »Es gibt da schon eine sehr aufgeladene Stimmung«

Stillstand auf der Stadtautobahn in Berlin. Klimaaktivisten der »Letzten Generation« haben am Montag in der Hauptstadt zahlreiche Straßen blockiert. Ihr Ziel war klar.

Kim Schulz, Letzte Generation:

»Wir bringen heute Berlin zum Stillstand, weil wir uns diesen Alltag gerade nicht mehr leisten können. Wir können nicht so weitermachen wie bisher, während ein paar wenige Reiche all unsere Ressourcen verfeuern und damit auch die Freiheit von allen anderen einschränken, die in Zukunft unter der Klimakatastrophe massiv leiden werden.«

Die Blockaden starteten gegen halb acht, mitten im Berufsverkehr. Die Polizei sprach von 30 Aktionen im gesamten Berliner Stadtteil. Doch wie groß war das Chaos in der Hauptstadt? Hat es funktioniert, Berlin »lahmzulegen«?

Hannes Schrader, DER SPIEGEL:

»Es ist jetzt also nicht so, dass den ganzen Tag in Berlin kein Auto oder kein Lkw mehr gefahren ist. Es war gar nicht möglich für die, alle Straßen zu blockieren.«

Dort aber, wo die Blockaden klappten, kam es zu deutlichen Verzögerungen. Aktivistinnen und Aktivisten setzten sich auf die Straße, klebten sich teilweise fest. Von manchen Fußgängern und Fahrradfahrern bekamen sie Zuspruch. Andere hatten weniger Verständnis.

Ali, Passant:

»Kann doch nicht wahr sein. Müssen alle Leute darunter leiden? Kann doch nicht wahr sein, Chaos, die ganze Stadt ist im Chaos heute! Einfach einsperren!«

Und manche reagierten mit Gewalt.

Hannes Schrader, DER SPIEGEL:

»Aus dem Autoverkehr heraus, vor allem aus dem fließenden Gegenverkehr gab es dann wüste Beschimpfungen und auch da, wo ich war, als der Protest losging, gab es einen Mann, der denen alle Plakate weggerissen hat und versucht hat, einen schon festgeklebten Aktivisten von der Fahrbahn zu ziehen und ihm da quasi die Hand halb vom Asphalt gerissen hat. Es gibt da schon eine sehr aufgeladene Stimmung, die dann aber meist endet, wenn die Polizei eintrifft.«

Rund 500 Einsatzkräfte der Berliner Polizei waren vor Ort. Immer wieder mussten sie Protestierende, die ihre Blockade nicht freiwillig aufgaben, von der Straße entfernen. Mindestens 200 Personen wurden festgenommen. Schon zuvor war Kritik an der Polizei laut geworden: Sie gehe zu gewaltsam gegen die Aktivisten vor. Wie war es am Montag?

Hannes Schrader, DER SPIEGEL:

»Wo ich war, ist die Polizei sehr ruhig und freundlich den Protestierenden gegenübergetreten. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, die haben viel Erfahrung jetzt mit denen, die wissen genau, wie die sich verhalten. Insgesamt hatte ich den Eindruck, die Polizei war da gut drauf vorbereitet und ist da auch souverän mit umgegangen, aber die Aktivisten genau so. Man kennt sich.«

Aber auch an den Aktivisten kam scharfe Kritik auf. Medien berichteten, dass zeitweise kaum noch Rettungswagen verfügbar waren – weil sie wegen der Blockaden im Stau standen.

Hannes Schrader, DER SPIEGEL:

»Ob das jetzt damit zusammenhing, weiß ich nicht. Meines Wissens und das ist auch die Berichtslage ist nicht dazu gekommen, dass Leute nicht versorgt werden konnten oder da gefährliche Situationen nicht entschärft werden konnten. Die Polizei war dann auch relativ gut darin, den sich stauenden Verkehr abzuleiten und dann abfließen zu lassen über die gegenüberliegende Fahrbahn. Und dann war das eher wie eine Baustelle oder ein Unfall.«

So geht in Berlin ein Tag des Protests zu Ende. Die Diskussionen um die Maßnahmen der »Letzten Generation«, um die Sinnhaftigkeit der Blockaden werden weitergehen. Hannes Schrader, DER SPIEGEL:

»Es ist irgendwie eine sehr deprimierende Art des Protests für alle Beteiligten. Es ist ja sehr einsam und aggressiv. Vor denen stand zwischendurch 15 Zentimeter entfernt ein riesiger Laster, der Sturm gehupt hat und den Motor hat aufheulen lassen und die wurden angeschrien, dann wird der da weggetragen und wenn dann der Kleber entfernt wird, dann fließt der Verkehr wieder und alles ist wieder wie vorher, mir kam das eher deprimierend vor.«

Trotzdem soll der Protest in den kommenden Tagen weitergehen – wie lange und wann genau, blieb vorerst offen.