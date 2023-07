Bereits am Donnerstag hatten Aktivisten die Flughäfen in Hamburg und Düsseldorf über mehrere Stunden lahmgelegt. In Hamburg wurde der Flugverkehr am ersten Ferientag für einige Stunden komplett eingestellt, in Düsseldorf wurden mehrere Flüge umgeleitet oder verspäteten sich.

»Muss mit aller Härte bestraft werden«

Verkehrsminister Wissing verurteilte die Blockaden an den Flughäfen scharf. »Das Ganze ist eine Zumutung für die gesamte Bevölkerung, vollkommen inakzeptabel und muss mit aller Härte bestraft werden«, sagte der FDP-Politiker der »Rheinischen Post« vom Samstag.

Die Letzte Generation will ihre Blockaden in den nächsten drei Wochen zurückfahren. Man wolle nun drei Wochen Zeit nutzen, »um neue Menschen zu integrieren, die dazugekommen sind«, sagte ein Sprecher der Gruppe. »Wir wollen Kraft für die kommenden Proteste im August und September sammeln.«

Von den Protesten Betroffene reagieren zunehmend aggressiv auf die Aktivistinnen und Aktivisten. Bei einem Klimaprotest in Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern war am Mittwoch ein Aktivist von einem Lastwagen angefahren worden.