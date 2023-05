Rund 600 Menschen demonstrieren in München

Am Abend hatten sich zudem Hunderte Menschen in der Münchner Innenstadt versammelt, um gegen die Razzien zu protestieren. Wie lokale Medien berichten, waren unter den Anwesenden sowohl Anhängerinnen und Anhänger der »Letzten Generation«, »Extinction Rebellion« und diversen Untergruppen der »Fridays for Future«-Bewegung, aber auch Bürgerinnen und Bürger, die lediglich ihre Unterstützung zeigen wollten.

Einer der Teilnehmenden war der aus dem Fernsehen bekannte Wissenschaftler Harald Lesch. Gegenüber dem Bayerischen Rundfunk sagte er, obwohl er »kein Fan« davon sei, sich festzukleben, habe ihn das harte Vorgehen gegen die Aktivistinnen und Aktivisten »geschockt«.