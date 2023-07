Bundesweit haben die Aktivisten an diesem Freitag im gesamten Bundesgebiet etliche Sitzblockaden organisiert – hier ein Überblick:

In Nürnberg kam es durch eine Blockade der Autobahn 73 zu einem Stau, in dem ein Autofahrer verletzt wurde. Laut Polizei war der 31-Jährige offenbar unaufmerksam und hatte so den Anhänger eines Lastwagens zu spät gesehen. In der fränkischen Stadt blockierten Demonstrierende den Verkehr an drei Orten. Gegen die Aktivisten werde nun wegen Nötigung ermittelt, teilte die Polizei mit.

In Potsdam klebten sich Aktivisten auf einer Brücke fest.

Auch in Dresden und Leipzig gab es Sitzblockaden – beide wurden von der Polizei beendet.

In München legten acht Aktivisten am Vormittag für etwa zwei Stunden den Verkehr in der Innenstadt lahm.

Bei einer Straßenblockade in Bottrop soll sich eine 18-jährige Aktivistin am Morgen leicht verletzt haben. Eigenen Angaben nach, weil sie von einer Frau an den Haaren von der Straße gezogen wurde.

In Berlin protestierten unter anderem mehr als ein Dutzend Aktivisten am Kreisverkehr rund um die Siegessäule. Mehrere Menschen klebten sich dort auf die Fahrbahn.