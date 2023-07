Letzte Generation Zehn Aktivisten nach Flughafenblockade in Hamburg wieder frei

Nicht erhärtet: Vorwurf des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr

Auch der Tatvorwurf des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr sei geprüft worden. Der Verdacht habe sich jedoch nicht erhärtet. Mangels Haftgründen seien die zehn Demonstranten freigelassen worden, sagte der Sprecher weiter.

Laut Bundespolizei hatten sie am Morgen – dem ersten Tag der Sommerferien in Hamburg – den Zaun am Flughafen aufgeschnitten und sich Zugang auf das Gelände verschafft. Mit Leihrädern seien sie dann Richtung Rollfeld gefahren. Jeweils zwei Protestierende hatten sich demnach an vier Stellen auf Zubringerwegen in der Nähe von Start- und Landebahnen festgeklebt. Der Flugbetrieb wurde daraufhin für mehrere Stunden eingestellt.