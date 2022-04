25 Jahre »MMMBop« »Nicht albern, sondern furchterregend«

Erinnern sie sich noch an die drei kleinen Brüder mit den Nirvana -Gedächtnis-Frisuren und dem magisch spaßigen Hit »MMMBop«? Heute sind die Hansons erwachsen, erinnern sich mit Schrecken an so manchen Fan-Auflauf – und sind froh, dass ihr großer Hit nicht so deprimierend ist wie seine Textstrophen.

Lange vor Harry-Potter-Sprüchen wie Expecto Patronum oder Petrificus Totalus , bei denen der Klang wichtiger ist als der Sinn, verzauberten die Hansons mit ihrem magischen Gebrabbel in »MMMBop« die Welt. In etlichen Ländern stieg die Dubadop-Rakete auf Platz eins der Charts. In Deutschland blieb sie dort 18 Wochen. Die drei Brüder mit den Nirvana-Gedächtnis-Frisuren wurden mit einem Hit zu Weltstars.

Ganz aus dem Nichts kamen die Gute-Laune-Laute nicht, erinnern sich die drei Brüder. Ihre Vorbilder liefen im Autoradio der Familie rauf und runter. Es waren die Doo-wop- und Rock’n’Roll-Hits der Fünfzigerjahre. Darunter Evergreens der Lautmalerei wie »Splish splash« von Bobby Darin und »Who put the Bomp« (Anm. d. Red.: »… in the bomp, bah bomp, bah bomp? Who put the ram in the rama lama ding dong?«) von Barry Mann.

Die plötzliche Berühmtheit der drei Brüder, denen der Refrain beim Zähneputzen vor der Schule eingefallen war, gestaltete sich allerdings nicht ganz so cool, wie ihre Fans sich das vielleicht vorgestellt haben. Zwar bereisten Sie die Welt. »Aber«, so Zac, »wir waren so jung, dass wir allein nicht viel unternehmen konnten.« Außerdem, ergänzt Isaac, hätten vor den Hotels immer zwischen 25 und 150 Fans gewartet. Und die drei seien einfach zu leicht erkennbar gewesen.