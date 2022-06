70. Thronjubiläum der Queen Die Party kann losgehen

Rund um den Buckingham-Palast geht es seit Tagen sehr geschäftig zu. Riesige »Union Jacks«, britischen Flaggen, säumen den breiten Boulevard vor dem Palast, »God Save the Queen« und britische Popklassiker schallen aus den Boxen, die Soundchecks sind in vollem Gange. Im St. James's Park sind riesige Stromgeneratoren aufgebaut, Helfer in neonfarbener Warnkleidung laufen hin und her, selbst an Baustellengerüsten flattern rot-blau-weiße Fähnchen.