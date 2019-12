Aaron Carter ist wegen eines Fehlalarms von der Polizei aus dem Schlaf gerissen worden. Notfallhelfer hätten seine Wohnungstür aufgebrochen, sagte der 32-Jährige dem Klatschportal "TMZ". Grund dafür sei ein Notruf bei der Polizei gewesen, demzufolge Carter möglicherweise eine Überdosis erlitten habe. Das stellte sich als falscher Alarm heraus.

Die Sanitäter hätten ihn gefragt, ob er Tabletten genommen habe oder sich etwas antuen wolle, sagte der US-Sänger dem Bericht zufolge. Das sei aber nicht so gewesen - er sei bloß eingeschlafen. Er werde die Polizei bitten, seine Tür zu reparieren, sagte Carter.

Carter, der vor allem mit dem Song "Crush On You" größere Bekanntheit erlangte, ist der Bruder des Backstreet-Boys-Sängers Nick Carter. Sein erstes Album veröffentlichte er 1997 im Alter von neun Jahren. In jüngerer Vergangenheit hatte Carter mit Drogenproblemen und psychischen Krankheiten zu kämpfen.

Im September hatte er sich in der US-Talkshow "The Doctors" ausführlich über seine gesundheitlichen Probleme geäußert. "Die offizielle Diagnose ist, dass ich an einer multiplen Persönlichkeitsstörung, Schizophrenie und akuter Angst leide", sagte der 32-Jährige. Außerdem sei er manisch-depressiv.

Der Musiker zeigte in der Sendung auch eine durchsichtige Plastiktüte mit Medikamentenpackungen, um den Zuschauern zu demonstrieren, wie viele Tabletten er täglich einnehmen müsse. "Ich habe nichts zu verstecken."