Der US-Popsänger Aaron Carter hat sich in der US-Talkshow "The Doctors" zu seinen psychischen Problemen geäußert. "Die offizielle Diagnose ist, dass ich an einer multiplen Persönlichkeitsstörung, Schizophrenie und akuter Angst leide", sagte der 31-Jährige. Außerdem sei er manisch-depressiv.

Der Musiker zeigte in der Sendung auch eine durchsichtige Plastiktüte mit Medikamentenpackungen, um den Zuschauern zu demonstrieren, wie viele Tabletten er täglich einnehmen müsse. "Ich habe nichts zu verstecken."

Carter postete dazu am Mittwoch ein Foto von seinem TV-Auftritt auf Instagram. Dazu schrieb er, die Wahrheit zu sagen, Missstände wieder gutzumachen und auf seine Lieben aufzupassen, sei das Wichtigste für ihn.

Die "The Doctors"- Folge mit Carter soll in voller Länge auf dem YouTube-Kanal der Show zu sehen sein. Die Online-Plattform "E!News" zeigte vorab Ausschnitte daraus.

Carter, der vor allem mit dem Song "Crush On You" größere Bekanntheit erlangte, ist der Bruder des Backstreet-Boys-Sängers Nick Carter. Sein erstes Album veröffentlichte er 1997 - im Alter von neun Jahren.