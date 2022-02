Nach 41 Jahren Ehe Abba-Star Björn Ulvaeus und seine Frau Lena trennen sich

When all is said and done: Sie wollen enge Freunde bleiben und weiterhin Familienfeste miteinander feiern. Nach mehr als vier Jahrzehnten gehen Abba-Star Björn Ulvaeus und seine Frau Lena getrennte Wege.