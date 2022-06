Zahlreiche Prominente haben erschüttert auf die historische Entscheidung des Obersten Gerichtshofs gegen das liberale Abtreibungsrecht in den USA reagiert. Billie Eilish sprach von einem dunklen Tag, als sie beim Glastonbury Music Festival auf der Bühne stand. Ohne sich direkt auf das Urteil zu beziehen, sagte die mehrfache Grammy-Gewinnerin: »Heute ist ein wirklich düsterer Tag für die Frauen in den USA. Ich sage das nur, weil ich es in diesem Moment nicht mehr ertragen kann, daran zu denken.« Anschließend spielte die 20-Jährige ihren Song »Your Power«, ein Lied über Machtmissbrauch.