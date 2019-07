Adau Mornyang Australisches Model nach Angriff auf Flugbegleiter verurteilt

Nach seinem Ausraster an Bord eines Flugzeugs entgeht das australische Model Adau Mornyang in den USA einer Gefängnisstrafe: Die 25-Jährige ist in Los Angeles zu einer dreijährigen Bewährungsstrafe und 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden. Der Richter ordnete außerdem an, dass sich Mornyang wegen ihrer Alkoholsucht medizinisch beraten lassen muss.

Das aus dem Südsudan stammende Model hatte im Januar während eines Flugs von Melbourne nach Los Angeles große Mengen Alkohol getrunken. Als sich Mitreisende beschwerten, schritt die Crew ein. Mornyang ließ sich nicht beruhigen und schlug auf einen Flugbegleiter sowie auf andere Passagiere ein. Die 25-Jährige musste schließlich von Flugsicherheitsbegleitern festgehalten werden.

Richter verwies auf "sexuellen, physischen und verbalen Missbrauch"

Mornyang teilte am Montag vor Gericht mit, sie schäme sich für den Vorfall. "Ich habe wegen meiner Alkoholsucht einen schrecklichen Fehler begangen", sagte sie unter Tränen. Sie lasse sich deswegen bereits behandeln.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine einmonatige Haftstrafe und drei Monate Hausarrest für Mornyang verlangt. Der Richter lehnte dies ab und verwies auch auf den "sexuellen, physischen und verbalen Missbrauch", den die 25-Jährige früher erlitten habe.

Mornyang hatte 2017 in einem Live-Video bei Facebook darüber gesprochen, wie sie als Jugendliche vergewaltigt und anschließend unter Druck gesetzt worden sei, keine Anzeige zu erstatten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll Mornyang nun nach Australien abgeschoben werden. Die gemeinnützige Arbeit wird sie daher wohl nicht ableisten müssen.