Tawil wurde Ende der Neunzigerjahre als Mitglied der Boyband The Boyz bekannt. Später feierte er gemeinsam mit Annette Humpe als Duo Ich + Ich Erfolge. Inzwischen ist er als Solokünstler aktiv.

Ehe mit Jasmin Tawil gescheitert

Adel Tawil war 13 Jahre lang mit der Schauspielerin Jasmin Tawil zusammen. Das Paar trennte sich 2014 nach drei Jahren Ehe. Die heute 40-Jährige sprach in der Vergangenheit mehrfach über ihre schwierige Zeit nach der Trennung und private Probleme, sie nahm etwa teil am RTL-Format »Unbreakable – Wir machen dich stark«. Der Sender begleitete die 40-Jährige auch an ihrem vorübergehenden Lebensmittelpunkt Costa Rica, wo sie den Berichten zufolge Probleme mit den Behörden hatte und festgenommen wurde. Laut RTL ist sie nun nach Deutschland zurückgekehrt, ihr drei Jahre alter Sohn soll sich demnach noch in einem Heim in Costa Rica befinden.