Emotionaler Abschied des Erfolgsformats Adele überrascht James Corden mit letztem »Carpool Karaoke«

Zur Feier des Tages holt dieses Mal nicht James Corden seine Mitfahrerin ab, sondern andersherum. In dem auf YouTube veröffentlichten Clip ist zu sehen, wie sich Adele früh am Morgen mit einem Kamerateam in Cordens Haus schleicht, um ihn unsanft zu wecken. Anschließend steigen die beiden ins Auto – anders als sonst ist der 44-jährige Moderator der Beifahrer.