Über seine Sicht auf die Vaterrolle sagte Pacino 2014 in einem Interview mit »The New Yorker«, er habe nie so sein wollen wie sein eigener Vater. »Ich wollte da sein. Ich bin verantwortlich für meine Kinder, ich bin Teil ihres Lebens. Wenn ich das nicht tue, ist es sowohl für mich als auch für sie ärgerlich. Und Vatersein gibt mir viel.«