Bereits in jener Zeit soll er begonnen haben, Kunst zu sammeln. Um den Verkauf kümmerte sich nun das Pariser Auktionshaus Cornette de Saint-Cyr, das die Stücke bereits in den Tagen zuvor ausstellte. Der Erlös kann sich sehen lassen: Für die 84 Objekte hatte das Auktionshaus laut Medienberichten mit vier bis fünf Millionen Euro gerechnet.

In den vergangenen Jahren hat sich der alternde Star in der Öffentlichkeit eher zurückgehalten. Er besitzt die Schweizer Staatsbürgerschaft. Äußerte er sich doch, so zog er auch immer wieder Kritik auf sich. So bezeichnete er sich 2013 in einem Interview mit »Le Figaro« als »persönlichen Freund« des rechtsextremen Politikers Jean-Marie Le Pen, dessen Positionen er tendenziell teile, jedoch ohne ihm bei Wahlen jemals seine Stimme gegeben zu haben. Auch dessen Tochter Marine Le Pen, lange Vorsitzende der rechtsextremen Partei Rassemblement National, hat er schon öffentlich unterstützt.