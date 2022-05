Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externer Inhalt Zur Datenschutzerklärung

Ocasio-Cortez sagte dem Magazin, dass sie und ihr langjähriger Freund Riley Roberts vergangenen Monat in der Heimatstadt ihrer Familie in Puerto Rico entschieden hätten, zu heiraten. Die Politikerin hatte den Mann, der im Marketing-Bereich arbeitet, als Studentin an der Universität von Boston kennengelernt.

Ocasio-Cortez, die 2018 für die Bronx und Queens in New York als bislang jüngste Frau in den Kongress gewählt worden war, gilt als eine Leitfigur des linken Flügels der Demokraten. Das macht sie zu einem Lieblingsziel der US-Republikaner. Oft überschreiten die Attacken klare Grenzen, gleiten in Sexismus oder Rassismus ab. Warnung vor Verlust der Demokratie Zuletzt hatte sich die Demokratin im Februar mit einer düsteren Prognose zu Wort gemeldet. Dem »New Yorker«-Magazin sagte sie auf die Frage, ob sie glaube, dass die USA in zehn Jahren noch in einer Demokratie leben werden: »Es besteht die sehr reale Gefahr, dass wir das nicht mehr haben werden.«

Ocasio-Cortez erklärte weiter: »Wir könnten eine Regierung bekommen, die zwar vorgibt, demokratisch zu sein – es aber in Wahrheit nicht ist.« Die Kongressabgeordnete gehört zum linken Flügel ihrer Partei, der sich auch mit deutlicher Kritik am Kurs von Präsident Joe Biden und dem konservativeren Teil der eigenen Partei nicht zurückhält. Derzeit beobachte sie an vielen Stellen Bemühungen des politischen Gegenlagers, den Ausgang künftiger Wahlen zu beeinflussen. »Wir sehen sehr zielgerichtete Angriffe auf das Wahlrecht, vor allem in Gegenden, wo republikanische Mehrheiten durch Veränderungen in der Wählerschaft und der Demografie in Gefahr geraten.«