»Als ich in den Augen anderer Leute auf dem Höhepunkt meines Ruhms war, war ich am traurigsten«, sagte sie der Londoner »Times« : »Ich sagte mir immer wieder: ›Nimm es an. Es ist unglaublich.‹ Aber ich wusste nicht, was ich tun sollte. Es gab all diese Erste-Klasse-Flüge, Fünf-Sterne-Zimmer. Aber ich war immer allein. Ich war ganz allein«.