Im Verleumdungsprozess, den Hollywoodstar Johnny Depp gegen seine Ex-Frau Amber Heard angestrengt hat, ist ein Antrag auf Abweisung der Klage gescheitert. Richterin Penney Azcarate wies den Antrag am Dienstag in dem Verfahren in Fairfax im US-Bundesstaat Virginia zurück.