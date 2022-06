Amber Heard über Johnny Depp »Ich liebe ihn. Ich habe ihn von ganzem Herzen geliebt«

Die Schauspielerin muss Depp laut Urteil mehr als zehn Millionen Dollar Schadensersatz zahlen, weil die Geschworenen sie für schuldig befunden hatten, Depp in einem Artikel in der »Washington Post« verleumdet und so seinen Ruf beschädigt zu haben. Depp wiederum muss seiner Ex-Frau zwei Millionen Dollar zahlen für Aussagen seines ehemaligen Anwalts, die Heards Ruf geschädigt hatten.

In einem anderen Ausschnitt des Interviews, das vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde, hatte Heard gesagt, sie mache den Geschworenen des Prozesses keinen Vorwurf. »Tatsächlich verstehe ich es.« Depp sei »eine beliebte Persönlichkeit und die Leute glauben, sie würden ihn kennen. Er ist ein fantastischer Schauspieler.« Weitere Teile des Interviews sollten am Freitag ausgestrahlt werden.