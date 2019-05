Gala in Cannes Küren Sie den schönsten Promi-Look

Ruft die US-Aidshilfe zu einer Gala, kommen die Stars: Milla Jovovich, Tom Jones und Pamela Anderson - auch dieses Jahr ist die Liste der Promis lang, die zur amfAR-Gala in Cannes geladen waren. Auf der Benefizparty werden die verrücktesten Dinge für Millionen Euro versteigert - in den vergangenen Jahren zum Beispiel ein Kurzurlaub mit Hollywoodstar Leonardo DiCaprio, eine Skulptur des amerikanischen Künstlers Jeff Koons und ein aufgemotzter Ferrari. Diesmal wurde etwa eine Micky-Maus-Statue für 450.000 Euro versteigert.

Die amfAR (American Foundation for Aids Research) hat sich dem Kampf gegen Aids verschrieben. Auf ihren Galas, unter anderem auch in Mailand und New York, sammelt sie Spendengelder für die Forschung im Kampf gegen die Immunschwächekrankheit.

Ein Charity-Event findet seit Jahren im Luxus-Hotel Cap-Eden-Roc bei Cannes statt. Auf der Gästeliste standen neben dem deutsch-österreichischen Schauspieler und zweifachen Oscar-Preisträger Christoph Waltz auch Antonio Banderas, der in "Leid und Herrlichkeit" von Pedro Almodóvar die Hauptrolle spielt. Der Film kämpft auf den Festspielen in Cannes, die am Samstag zu Ende gehen, um die Goldene Palme.

