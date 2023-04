Kieler Politikerin Aminata Touré Warum eine Grünenministerin in der Halle eines rechten Boxpromoters auftrat

Aminata Touré ist die erste schwarze Ministerin in Deutschland. Vor wenigen Tagen stieg sie in Kiel in einen Boxring, um für Integration zu werben. Doch der Termin könnte zum PR-Desaster werden.