Jeweils das erste Kind, beides Jungen, fast zur selben Zeit - nur wenige Stunden lagen zwischen der Geburt von Amy Schumers Sohn und dem der Herzogin von Sussex. Das Königshaus hatte am Montag die Geburt des Kindes von Prinz Harry und Herzogin Meghan in den frühen Morgenstunden bekannt gegeben. Schumer zog daraufhin nach: Ihr Sohn war in der Nacht zuvor geboren.

Den Namen des königlichen Nachwuchses weiß man noch nicht. Amy Schumer hingegen hat den ihres Kindes nun verkündet. Der zweite Vorname ihres Sohnes ist als solcher eher unüblich, offenbar hat er aber eine besondere Bedeutung für die US-Komikerin.

Mit einem Foto auf Instagram stellte sie ihren Sohn vor. Auf dem Bild hält Vater Chris Fischer das Baby auf dem Arm: Darunter schreibt Schumer: "Gene Attell Fischer und sein Vater Chris."

Der Name "Attell" könnte laut "People" eine Anspielung auf Schumers Comedy-Kollegen und Freund, Dave Attell, sein. Erst vor Kurzem hatte Attell Schumer demnach eingeladen, mit ihm gemeinsam bei seiner Show im Januar in New York aufzutreten.

Bei Schumer war es während der Schwangerschaft eine Art Running Gag, dass sie ungefähr zur selben Zeit wie die Royals ihr Kind erwartet. Auf Instagram verkündete sie am Montag, einen Tag nach der Geburt: "22.55 Uhr gestern Nacht. Unser Royal Baby wurde geboren."