Prominenz am »Grünen Hügel« Angela Merkel besucht Auftakt der Bayreuther Festspiele

Bis Ende August folgen in Bayreuth zahlreiche weitere Aufführungen dieser und anderer Opern des Komponisten wie »Tristan und Isolde« und »Der fliegende Holländer«. Die jährlichen Festspiele in Bayreuth wurden von dem Komponisten selbst ins Leben gerufen, der sich dort mit dem Festspielhaus auch eine eigene Spielstätte für sein Werk schuf. Sie finden seit 1876 statt.

Debatte über höhere Ticketpreise

Die Bayreuther Richard-Wagner-Festspiele gelten als berühmtestes Opernfestival in Deutschland. Zuletzt hatten Festspiel-Intendantin Katharina Wagner und Geschäftsführer Ulrich Jagels öffentlich Unstimmigkeiten über den Vertrieb ausgetragen. Dass die Festspiele – anders als in Jahrzehnten vorher – in diesem Jahr nicht ausverkauft sind, schob Wagner auch auf Fehler im Vertrieb und auf höhere Ticketpreise, die Jagels als notwendig verteidigte.