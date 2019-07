Auch Merkel braucht mal Urlaub Ab in den Süden

Ihr Besuch bei der Eröffnung der Bayreuther Festspiele war für Kanzlerin Angela Merkel offenbar nur der Auftakt zu einer längeren Reise. Italienischen Medienberichten zufolge ist sie nach dem Musik-Wochenende nun nach Südtirol gereist, um dort Urlaub zu machen.

Die 65-Jährige sei am frühen Montagnachmittag am Flughafen im österreichischen Innsbruck gelandet und von da aus nach Sulden gefahren, meldete die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Auf der Nachrichtenwebsite "Südtirol Online" heißt es unter Berufung auf die Agentur über die CDU-Politikerin: "Sie liebt die Wanderungen am Fuße des Ortlers und legt großen Wert auf ihre Privatsphäre, die in Sulden besonders gewahrt wird."

Überlegungen zur aktuellen Entwicklung in Europa

Seit vielen Jahren reist Merkel mit ihrem 70-jährigen Ehemann Joachim Sauer ins Vinschgau im norditalienischen Südtirol. Vergangenes Jahr war sie dem Wanderurlaub ferngeblieben. Offiziell gibt es zu Merkels Urlaubsaktivitäten keine Stellungnahme.

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält sich derzeit in Südtirol auf. Traditionell verbringt der 63-Jährige seinen Sommerurlaub am Ritten unweit von Bozen. Dort traf er bereits den Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher, wie aus einer Mitteilung der Landesverwaltung hervorgeht.

Die beiden hätten die Gelegenheit genutzt, "gemeinsame Überlegungen zur politischen Lage in Südtirol, Italien und Deutschland sowie zur aktuellen Entwicklung in Europa anzustellen", hieß es.