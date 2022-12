Die Organisation bezeichnete Jolie als eine ihrer einflussreichsten Fürsprecher für die Rechte von Flüchtlingen. Die Schauspielerin habe »unermüdlich« daran gearbeitet, Geschichten von »sowohl Leiden als auch Hoffnung« in die Welt zu tragen. In dieser Rolle lenkte sie die Aufmerksamkeit auch auf weniger beachtete Krisen wie zuletzt mit Reisen in den Jemen und nach Burkina Faso.