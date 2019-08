Kinder machen glücklich - spätestens wenn Sie ausziehen. Das sagen zumindest Forscher der Universität Heidelberg.

Auf Angelina Jolie trifft das offenbar nicht zu. Der Schauspielerin fiel der Abschied von Sohn Maddox offenbar ziemlich schwer. Der 18-Jährige besucht nun ein College in Südkorea - und seine Mutter begleitete ihn persönlich zu seinem Einstand in der privaten Yonsei University.

"Ich reise noch heute ab, ich werde versuchen, nicht zu weinen", sagt Jolie in einem Video, das ein Kommilitone auf dem Campus drehte und auf Instagram postete. Dann stellt sich die Oscar-Preisträgerin mit einigen Studenten zu einem Gruppenfoto zusammen - während sich Sohn Maddox dezent an der Seitenlinie verkrümelt.

xx_efu/ Instagram Steht auch an der Universität ihres Sohnes schnell im Mittelpunkt: Angelina Jolie mit Maddox auf einem Instagram-Schnappschuss

Trotzdem kein leeres Nest

Dabei ist Angelina Jolies Nest auch ohne Maddox nicht gerade leer. Die Schauspielerin hat noch fünf weitere Kinder: Pax (15), Zahara (14), Shiloh (13) und die Zwillinge Vivienne und Knox (11). Nach der Trennung von Ex-Mann Brad Pitt gab es einen Streit um das Sorgerecht, den die beiden inzwischen beigelegt haben.

Angelina Jolie adoptierte Maddox Chivan im Jahr 2002 aus einem Waisenhaus in Kambodscha. Mit dem Land und seiner Geschichte kam die Schauspielerin erstmals bei den Dreharbeiten zu Lara Croft: Tom Raider im Jahr 2001 in Kontakt. Seitdem arbeitet sie mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR zusammen. Zudem engagiert sich Jolie seit Jahren für Frauenrechte und gegen sexuelle Gewalt. Gerade hat sie in der Zeitschrift Elle einen Essay über "böse Frauen" veröffentlicht.