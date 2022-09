Angelina Jolie über Flut in Pakistan »So etwas habe ich noch nie gesehen«

Unter dem Eindruck einer Reise zu pakistanischen Flutopfern zeigt sich Angelina Jolie bestürzt über die Ausmaße der Katastrophe. »Die Verwüstung in Sindh ist schockierend«, sagte die Sondergesandte für das Uno-Flüchtlingshilfswerk UNHCR nach ihrem Besuch in einem der besonders betroffenen Gebiete des Landes. »In meinem ganzen Leben habe ich so etwas noch nie gesehen.«