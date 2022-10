Durch geschicktes Lügen und selbstbewusstes Auftreten gelang es ihr demnach, zwischen November 2016 und August 2017 von verschiedenen Banken Kredite in Höhe von Zehntausenden Dollar zu erhalten, umsonst in Privatflugzeugen zu reisen und monatelang in Luxushotels im New Yorker Stadtteil Manhattan zu leben, ohne die Rechnungen zu begleichen.

Rückführung in Heimat unbedingt verhindern

Außerdem versuchte sie, eine Mischung aus Nachtklub und Kunstgalerie zu gründen und dafür 22 Millionen Dollar zu leihen, und setzte dafür gefälschte Dokumente ein.

Zuvor hatten die US-Behörden mehrmals versucht, Sorokin nach Deutschland abzuschieben – doch alle Versuche scheiterten. In US-Sicherheitskreisen hieß es, Sorokin wolle die Rückführung in ihre Heimat offenbar unbedingt verhindern, da sie danach aufgrund einer lebenslangen Einreisesperre nie wieder in die USA zurückkehren könne. Wegen der Klage wollen die US-Behörden nun vorerst keinen weiteren Versuch unternehmen, Sorokin nach Deutschland zurückzuführen.