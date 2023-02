Baerbock schlug den Bogen von ernsten Themen zum Karneval. Sie sei dankbar in einem Land zu leben, in dem Politikerinnen und Politiker zeigen können, dass uns das Leid, das wir sehen, nicht kaltlässt. Für diese Offenheit stehe der Karneval. »Dass wir hier in Deutschland übereinander, aber vor allem auch miteinander lachen können. Das ist, was zählt!«

Die Ordensritterin von 2022, Iris Berben, lobte Baerbock in warmen Tönen: Eine bessere Nachfolgerin könne man sich nicht wünschen. »Intelligent, empathisch, aufrecht und mutig, humorvoll und attraktiv, ohne Gedöns darum zu machen«, sagte Berben, die im vergangenen Jahr in ihrer Rede energisch mehr Macht für Frauen verlangt hatte.