Anne Hathaway in Cannes »Das ist, warum ich so dankbar für das Kino bin«

Die US-amerikanische Schauspielerin Anne Hathaway hat bei den Filmfestspielen in Cannes mit einem emotionalen Auftritt berührt. Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet, brach der 39-Jährigen mehrmals die Stimme, als sie über ihre kürzlich gestorbene Stiefmutter sprach.

Diese habe sie für ihren neuesten Film inspiriert. »Ihr Vermächtnis beeinflusst mein Leben«, sagte Hathaway. Sie werde nicht einmal versuchen, die Tiefe ihrer Liebe zu beschreiben, weil diese unbeschreibbar sei. »Das ist, warum ich so dankbar für das Kino bin«, sagte sie. »Weil es dir ermöglicht, Dinge ohne Worte zu sagen.«

Zwischen ihrer jüngsten Rolle und dem Leben ihrer Stiefmutter gibt es offenbar Parallelen. In dem auf dem Festival gezeigten Film »Armageddon Time« spielt Hathaway die jüdische Mutter eines kleinen Jungen, der in Queens in den Achtzigerjahren aufwächst. Die Stiefmutter von Hathaway war ebenfalls jüdisch.

Minutenlange Ovationen für »Armageddon Time«

»Armageddon Time« handelt von Themen wie Rassismus und gesellschaftlichen Ungleichheiten, auch die Familie Trump spielt eine Rolle. Die Coming-of-Age-Geschichte ist vom Leben des Regisseurs James Gray inspiriert. Bei der Weltpremiere erhielt der Film in Cannes nach Ende der Vorführung minutenlange Standing Ovations.