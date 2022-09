Manuskript eingereicht

Buchverleger Jarred Weisfeld erklärte, er habe im Mai einen Vertrag mit Heche unterzeichnet. Kurz vor ihrem Tod habe sie das Manuskript eingereicht. Heche war mit ihrem Auto am 5. August in Los Angeles mit hoher Geschwindigkeit in ein Haus gerast. Nach mehreren Tagen im Koma starb sie im Alter von 53 Jahren.

Heche zählte in den späten 1990er-Jahren zu den aufsteigenden Filmstars in Hollywood, sie spielte unter anderem in Filmen wie »Walking and Talking«, »Wag the Dog« und Gus Van Sants »Psycho«-Remake mit. Mehr als drei Jahrzehnte lang arbeitete sie durchgehend in der Film- und Fernsehbranche.