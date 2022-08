Die US-Schauspielerin Anne Heche schwebt nach einem schweren Autounfall in Los Angeles offenbar nicht mehr in Lebensgefahr. Der Zustand der 53-Jährigen sei stabil, teilte Heches Podcastpartnerin Heather Duffy Boylston am Wochenende mit. »Ihre Familie und Freunde bitten darum, an sie zu denken und für sie zu beten, und darum, ihre Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit zu respektieren.«