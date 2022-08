Bei dem Unfall in Los Angeles war Heche mit ihrem Wagen in ein Haus gefahren, das dadurch in Brand geriet und schwer beschädigt wurde. Auch Heches Auto brannte aus. In einem Video mit Szenen von dem Unfallort sagte ein Sprecher der Feuerwehr in Los Angeles, dass 59 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen seien, um die Flammen zu löschen. Eine Person, die im hinteren Teil des Hauses war, blieb demnach unverletzt.